شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تلاحق أردوغان قضائياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار ضغوط المعارضة على نظام أردوغان، رفع حزب الشعب الجمهوري أمس (الثلاثاء) دعوى قضائية في مجلس القضاء الأعلى ضد قرار الرئيس التركي بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة. واتهمت رئيسة فرع النساء في الحزب أيلين نازلياكا، أردوغان بقتل 7500 امرأة خلال فترة حكمه، مؤكدة التزام حزبها باتفاقية إسطنبول التي تم تشويهها.

وأكدت في وقفة أمام مقر الحزب أمس الأول، أن قرار أردوغان غير قانوني وأنه يحاول فرض أيديولوجية معينة. وتساءلت: هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟ هل تعلم أن في بلدنا تُقتل امرأة كل يوم، تركت النساء والأطفال عرضة لهوسك الأيديولوجي. فيما أكد رئيس الحزب كمال كيلتشدار أوغلو، دعم حزبه للتحرك ضد القرار، وقال إن الحقوق الممنوحة من قبل 600 نائب يريد أن يأخذها شخص واحد.

كما أعلن مجلس إدارة نقابة المحامين في مدينة ديرسم، رفع دعوى قضائية في محكمة مدينة تونجلي القضائية ضد قرار إلغاء اتفاقية إسطنبول.