شكرا لقرائتكم خبر عن هل قدم الأسد معلومات لإسرائيل عن التواجد الإيراني ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف مؤسس ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سورية فهد المصري، أن نظام الأسد قدم لإسرئيل معلومات وإحداثيات عن التواجد الإيراني على الأراضي السورية لمساعدته على البقاء في السلطة. واعتبر أن الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران وأدواتها أو للنظام السوري ليست كافية ولا يمكن أن تحقق الغرض المطلوب منها إن لم تكن هناك قوة عسكرية ميدانية على الأرض تمتلك الدعم والإمكانيات والغطاء الجوي.

ولفت المصري في تصريحات لـ«الخليج 365» إلى أن الجبهة تقدمت العام الماضي للولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بمشروع «حراس العهد الوطني»، وأعتقد أن الظروف الآن باتت أقرب لدعم هذا المشروع وتبنيه، مؤكدا أنه لن يطرد طهران وأدواتها ولن يحارب ميدانيا قوى التطرف والإرهاب إلا السوريون أنفسهم.

وأفاد بأن إسرائيل كانت تهدف من خلال الضربات العسكرية لمنع وقوع أسلحة إستراتيجية أو نوعية بيد جماعات متطرفة أو إرهابية، ما يعني أنها لم تكن تشعر بوجود أي خطر بوجود هذه الأسلحة تحت سيطرة بشار الأسد قبل الحرب، أي أن تلك الأسلحة كانت تحت أياد آمنة لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل، والهدف الثاني تقليم أظافر الأسد وتأديبه وليس إسقاطه.