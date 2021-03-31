شكرا لقرائتكم خبر عن وثائق: خامنئي وراء تفجير مؤتمر باريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت تحقيقات أوروبية معلومات جديدة تؤكد تورط مرشد النظام الإيراني علي خامنئي في تفجير مؤتمر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس عام 2018. وأفاد تقرير موثق نشر أمس (الثلاثاء) بأن السكرتير الثالث في سفارة الملالي في فيينا أسد الله أسدي سلم قنبلة تزن ٥٠٠ غرام من المتفجرات وجهاز تفجير عن بعد إلى المنفذين أمير سعدوني وزوجته نسيمة نعامي البلجيكيين من أصول إيرانية.

ونقل التقرير عن التحقيقات القضائية التي جرت في 3 دول أوروبية أن أسدي تسلم المتفجرات خلال رحلة إلى طهران في ٢٠ يونيو ٢٠١٨ ونقلها لفيينا في حقيبة دبلوماسية على متن إحدى الخطوط الجوية النمساوية. وأكد العثور على وثائق بخط أسدي حول كيفية تفجير القنبلة والتصرف بعد العملية عثر عليها في سيارته. وأفصح التقرير أن من بين الوثائق التي عثر عليها تعليمات بالاحتفاظ بجهاز التحكم لبضع ثوانٍ، وعدم تشغيل الهاتف الجديد في المنزل على الإطلاق، وعدم التنقل دون إذن.