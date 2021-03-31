شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تأمر جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم ميانمار.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".

وقال المتحدث: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالسماح لمغادرة (الموظفين) من بورما (ميانمار) لأن سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم، فضلا عن المواطنين الأمريكيين العاديين أولوية قصوى للوزارة".

وأضاف المتحدث أن السفارة "ستظل مفتوحة للجمهور وستواصل تقديم مجموعة محدودة من الخدمات القنصلية لجميع المواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات".