شكرا لقرائتكم خبر عن ألف إصابة جديدة ووفاة 28 بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس أمس، عن إصابة 1002 شخص بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسابيع، ووفاة 28 خلال 24 ساعة.

وهذا أعلى عدد من الإصابات اليومية تسجله تونس منذ ستة أسابيع حيث كانت آخر مرة تخطى فيها عدد الإصابات اليومية عتبة الألف يوم 13 فبراير الماضي بـ1049 إصابة بالفيروس.

وبعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا في فبراير وفي مارس عاود معدل الإصابات اليومية الصعود تدريجيا وبلغ نحو 900 إصابة في اليوم في عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.

ويرقد في المستشفيات 2021 مريضا حاملا للفيروس إلى جانب 300 يرقدون في أقسام الرعاية المركزة.