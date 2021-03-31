شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يقرر إنهاء «الوجود المسلح» في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني،أمس الثلاثاء، إنهاء جميع أشكال الوجود المسلح في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن السودان الرئيسية، فيما وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس باعتقال ومحاكمة أي شخص يجند المواطنين السودانيين باسم حركات الكفاح المسلح،وأقرت حكومة ولاية شمال دارفور بتجدد التفلتات الأمنية بمدينة الفاشر.

وقال رئيس الأركان ورئيس اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع فريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في بيان،

ان اللجنة قررت، إفراغ العاصمة ومدن السودان الرئيسية من كل مظاهر الوجود المسلح.

من جهة أخرى،وجه عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الجهات الأمنية في الولاية الشمالية، بإلقاء القبض ومحاكمة أي شخص يقوم بتجنيد المواطنين باسم حركات الكفاح المسلح.

وقال خلال ترؤسه الإجتماع المشترك لحكومة ولجنة أمن الولاية في دنقلا، أمس، إن الحركات التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام بدأت إجراءات الترتيبات الأمنية لتكوين جيش وطني موحد، كما أنها لم تسع إطلاقاً إلى تجنيد أي شخص.

إلى ذلك، أقرت حكومة ولاية شمال دارفور بتجدد التفلتات الأمنية في الفاشر.

ودعا الامين العام لحكومة الولاية حافظ بخيت إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتسليم قوات حماية المدنيين مهامها فوراً لحسم هذه التفلتات.