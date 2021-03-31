شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسي» الليبي يبحث إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المجلس الرئاسي أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تجمع كافة الليبيين هي في أعلى سلم أولويات مهامه، لكونها حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة، فيما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الديبية، أمس الثلاثاء، ضرورة حل ميليشيات بشكل كامل ونهائي، في حين بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزير الداخلية العميد خالد مازن، سبل تأمين الانتخابات ديسمبر المقبل.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع تشاوري عقده ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني،أمس الأول الاثنين، بخصوص إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، بمشاركة فريق العمل المكلف بوضع الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها - على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

من جهة أخرى، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الديبية، أمس الثلاثاء، ضرورة حل ميليشيات بشكل كامل ونهائي.وأضاف الدبيبة، في تصريحات لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، أن الجيش اتحد عبر اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ، والتي سمحت بوقف إطلاق النار. وأوضح الديبية، أنه يجب على الوزارات والشركات العامة والمؤسسات المدنية دمج واستيعاب عناصر الميليشيات الحريصين على ترك أسلحتهم.

ستتحد مرة أخرى

وأشار إلى أنه مقتنع أن ليبيا ستتحد مرة أخرى، وهو هدف أساسي لإعادة توحيد المؤسسات، والأمر الذي أُنجز بنسبة 80% في أقل من شهر، مضيفاً أن البلاد توحدت بالفعل في الحكومة والبرلمان، البنك المركزي، وكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة وتبقى المسألة الكبرى تكمن في توحيد المؤسسة العسكرية.

أزمة الهجرة

وحول أزمة الهجرة، أكد الدبيبة أن الشعب الليبي هم من أوائل ضحايا المهاجرين غير الشرعيين.ودعا إلى التعاون الأوروبي مع ليبيا في ملف الهجرة .وشدد على أن حكومته تستعد الآن إلى إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري واستكمال خارطة الطريق المتفق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي، معرباً عن اعتزامه تسهيل الانتقال ودعم المنتخبين حديثاً.

إيطاليا تخطط لفتح قنصلية في بنغازي

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو افتتاح قنصلية إيطالية في مدينة بنغازي.

الداخلية قادرة على تأمين الاستحقاق

إلى ذلك، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزير الداخلية الليبي العميد خالد مازن، سبل تأمين الانتخابات ديسمبر المقبل.

وأكد مازن جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات، موضحاً أن لديهم القدرة والخبرة الكافيتين لتأمين لجان الاقتراع.

وبحسب بيان للداخلية ، فإن الوزير مازن أطلع المبعوث الأممي على أولويات خطته للارتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة.

بدوره، أعرب كوبيش عن رغبته في استمرارية البرنامج الإنمائي المشترك وتطرق لجملة من المواضيع أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي.(وكالات)