شكرا لقرائتكم خبر عن 74 % متفائلون بانتعاش اقتصاد الإمارات خلال 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ماكنزي أن 74% من المستهلكين في دولة الإمارات يتوقعون انتعاش الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر، بالمقارنة مع متوسط عالمي بلغ 30%.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 25 يناير و10 فبراير من هذا العام وشمل أكثر من 500 مستهلك في دولة الإمارات.

وقال 2% فقط من المستهلكين في الإمارات إن جائحة «كوفيد-19» سيكون لها تأثير طويل الأمد على الاقتصاد، كما قام المسح بتقييم سلوكيات المستهلكين واتجاهات التسوق والتغيرات في دخل الأسرة والإنفاق والادخار.

ويعتقد 68% من المستهلكين أن مواردهم المالية ستتأثر لمدة 4 أشهر أو أكثر بسبب الجائحة، وينعكس هذا على دخل الأسر حيث قال أكثر من نصف المستهلكين إنه إما انخفض بشكل طفيف أو انخفض كثيراً، في حين قال 40% إن دخلهم بقي كما هو، وقال 7% إنه زاد قليلاً.

وبالنسبة لمدخرات الأسر في الدولة، قال 60 % من المستطلعة آراؤهم إنها تراجعت، في حين قال أكثر من 25% منهم إنها بقيت على حالها، في حين شهد 14% من المستطلعة آراؤهم زيادة في المدخرات.

وقال ما يقرب من نصف المستهلكين إنهم يبحثون عن طرق لتوفير المال أثناء التسوق، وقال 47% إنهم أصبحوا أكثر وعياً بالمكان الذي ينفقون فيه أموالهم، وتحول 46% من المستهلكين إلى منتجات أقل كلفة لتوفير المال، وفقاً لماكنزي.