شكرا لقرائتكم خبر عن الجرمن يقدم أوراقه للمكتب الأممي في سويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، أوراق اعتماده إلى تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مندوباً دائماً للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والمكتب الأممي، خاصة في مجال حقوق الإنسان. كما استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة.

وأشادت فالوفايا، بالدور المهم لدولة الإمارات في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة، لاسيما في المجال الإنساني. (وام)