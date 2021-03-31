شكرا لقرائتكم خبر عن بلديا مليحة وخورفكان يبحثان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مليحة: بكر المحاسنة

استقبل سلطان علي سيف الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة مليحة ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة، الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان لبحث سبل التعاون المشترك وتنسيق الجهود المبذولة لخدمة المنطقة.

وتم بحث تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين المجالس البلدية في القضايا المشتركة التي تخدم مصلحة المواطن والمنطقة، وتجول الوفد في الأماكن السياحية والأثرية في مدينة مليحة، واطلع الوفد على الخدمات التي يقدمها مجلس بلدي مليحة وبلدية مليحة في النهوض بالمنطقة من النواحي كافة.