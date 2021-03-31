شكرا لقرائتكم خبر عن 15 بلاغاً يومياً يستقبلها التفتيش الغذائي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كـشف المهندس سلطان طاهر، رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، أن 15 بلاغاً يستقبلها قسم التفتيش الغذائي يومياً، وبلغ عددها خلال العام الماضي 5361 بلاغاً، عن طريق مركز الاتصال، بزيادة 22% على عام 2019، الذي شهد 4364 بلاغاً وبمعدل 11 يومياً.

وأضاف أن عدد المؤسسات الغذائية بإمارة دبي، حتى بداية 2021 هو 19259، وأن شهري مارس وأبريل، من العام الماضي، كانا من أكثر الأشهر استقبالاً للبلاغات، حيث كانت بمعدل 20 يومياً.