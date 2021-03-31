شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمام والبابا والطريق الصعب» .. كتاب يسرد رحلة «وثيقة الأخوة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر حديثا باللغتين العربية والإنجليزية كتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب، شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلفه القاضي محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.

يتناول الكتاب المراحل التي مرت بها «وثيقة الأخوة الإنسانية»، حتى توقيعها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي. و يسرد المؤلف الخطوات المتسارعة التي خطاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية نحو التفاهم والحوار، والتي بدأت بزيارة الإمام الطيب للفاتيكان ومن ثم زيارة البابا فرنسيس للأزهر الشريف لتتنامى بعدها العلاقة الأخوية بين الرمزين الدينيين الكبيرين وتتوالى اللقاءات التي شهد أحدها ميلاد فكرة «وثيقة الأخوة الإنسانية».

(وام)