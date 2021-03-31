إثيوبيا تعلن استمرارها في الملء الثاني لسد النهضة.. والسيسي يرد بتصريحات نارية.. وبيان عاجل من السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهوريتي مصر العربية والسودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربى، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأى مساعٍ تسهم فى إنهاء ملف سد النهضة وتراعى مصالح كل الأطراف.

وشددت المملكة فى بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة فى أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة فى مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، موجهاً رسالة هامة إلى الشعب المصري.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة خلال زيارته مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، الثلاثاء،: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللي عاوز يجرب يجرب".

وتابع الرئيس تصريحاته قائلاً: "احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جداً وصبور جداً".

وأكد: "محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر، وإلا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وأضاف السيسي :"محدش يتصور ان يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا، عمري ما اتكلمت كده ومبهددش حد، مية مصر لا مساس بها والمساس بيها خط احمر، وهيبقى رد فعلنا في حالة المساس بها أمر هيأثر على استقرار المنطقة بالكامل".

وكانت إثيوبيا، قد أعلنت أنها أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، أنها ستمضي في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وخلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بأن إثيوبيا ستمضي في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة وأنها جزء من عملية بناء السد التي تخطط لها.