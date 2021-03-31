وزير الداخلية السوداني يؤكد التزام الحكومة بحماية المدنيين في دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية السوداني عز الدين الشيخ علي، أن الحكومة الانتقالية في كافة مستوياتها قد آلت على نفسها القيام بدورها كاملًا في حماية المدنيين بدارفور بعد خروج بعثة "يوناميد"، التي انتهت ولايتها بنهاية العام الماضي، وسيكتمل خروجها بحلول يونيو القادم.

وقال منصور، في تصريح صحفي عقب سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدها خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غربي السودان)، إن حماية المدنيين بعد خروج "يوناميد" تمثل مسئولية وطنية وأساسية يتوجب على الحكومة القيام بها، لافتًا إلى أن القيام بتلك المهمة، يمثل وفاء من الحكومة بالتزامها أمام المجتمع الدولي.

وأضاف أن خطة حماية المدنيين بدارفور تسير بشكل مرض وسلس برغم أن الخطة تحتاج إلى الكثير من العمل، موضحًا أن وزارة الداخلية ستظل في حالة متابعة مستمرة لسير تنفيذ خطة الحماية.

ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية السوداني، ولاية وسط دارفور غدًا، وبعدها سيتوجه إلى جنوب دارفور بعد غد.