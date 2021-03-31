اخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس اليمني التأييد الدولي لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - - (أ ش أ)

بحث الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، تطورات الأوضاع في اليمن، والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئيس اليمنى أكد مجددا دعم حكومته للمبادرة، مشيدًا بحرص المملكة على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه.

وفي هذا الصدد، أكد مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

واستعرض الجانبان أيضا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا