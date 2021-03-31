ولي العهد يبحث مع هادي التطورات في اليمن

وفي هذا الصدد، أكد سمو ولي العهد مواصلة المملكة وقوفها مع الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناة المواطنين بتقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، وكدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وثمن فخامة الرئيس اليمني هذا الدعم السخي من حكومة المملكة لدعم حكومته والشعب اليمني والتخفيف من معاناته. واستعرض الجانبان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى مواجهة التحديات البيئية، وقد أبدى الرئيس اليمني ترحيبه بهذه المبادرة، ومساندة اليمن للجهود كافة التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.
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