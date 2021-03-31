وفد سعودي يزور البحرين

بينما حمل ولي عهد البحرين تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وجرى، خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.
وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء، تكريما للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال ومأدبة الغداء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومن الجانب البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، السكرتير الخاص لولي العهد.
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