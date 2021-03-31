ولي العهد يبحث التحديات البيئية مع رؤساء عدة دول

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا بجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. تم، خلال الاتصال، بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» من مبادرات نوعية، تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة. وقد أبدى جلالة السلطان ترحيبه بمبادرات سمو ولي العهد، ومساندة سلطنة عمان كل الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد. وقد أجرى ولي العهد العديد من الاتصالات بعدد من ملوك وأمراء ورؤساء دول، لبحث هذه المبادرات، ومنهم ملك الأردن وملك البحرين، وأمير الكويت وأمير قطر، وولي عهد أبو ظبي، ورؤساء العراق وإريتريا وجيبوتي، ورئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان.



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