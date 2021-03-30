الأسد وزوجته يتعافيان من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الرئاسة السورية أمس تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من إصابتهما بفيروس كورونا. وذكرت الرئاسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أنه «بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كورونا وظهور نتائج سلبية لمسحة «بي سي آر»، التي تم إجراؤها لهما، فإن الرئيس بشار الأسد وأسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي». وتم الإعلان عن إصابتهما بكورونا في 8 مارس الحالي.

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