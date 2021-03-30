فلسطين تطالب بإجراء الانتخابات في القدس

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وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان، أن رئيسها حنا ناصر اجتمع في رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، لبحث (المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس).
وبحسب البيان، دعا ناصر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس.
وأطلع ناصر ممثل الاتحاد الأوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها، واستعرض مراحل العملية الانتخابية
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