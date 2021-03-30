شكرا لقرائتكم خبر السيسي: حصة مصر من مياه النيل خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن حصة بلاده من مياه نهر النيل «لا مساس بها لأنها خط أحمر»، محذرا من تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لقناة السويس «لا يستطيع أحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر، وإلا ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة لا يتخيلها أحد».

وأشار السيسي إلى أن «العمل العدائي قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة والتفاوض هو خيارنا بشأن سد النهضة».

وأضاف أن «كل ما نطالب به ضمن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في قضايا المياه العابرة للحدود»، متمنيا التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع بالقول «لم ولن نهدد أحدا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر ولا أحد بعيد عن قدراتنا».