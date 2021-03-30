شكرا لقرائتكم خبر السيسي: حصة مصر من مياه النيل خط أحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال السيسي في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لقناة السويس «لا يستطيع أحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر، وإلا ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة لا يتخيلها أحد».
وأشار السيسي إلى أن «العمل العدائي قبيح وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة والتفاوض هو خيارنا بشأن سد النهضة».
وأضاف أن «كل ما نطالب به ضمن القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في قضايا المياه العابرة للحدود»، متمنيا التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وتابع بالقول «لم ولن نهدد أحدا ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر ولا أحد بعيد عن قدراتنا».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: حصة مصر من مياه النيل خط أحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.