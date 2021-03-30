شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تؤدي اليمين.. وعراك بالأيدي في مجلس الأمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت- الحسيني البجلاتي:

شهدت جلسة ساخنة لمجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، مقاطعة كتلة الأغلبية البرلمانية أداء الحكومة القسم الدستورية احتجاجاً على التشكيل الحكومي واعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، كما شهدت مشادات نيابية وصلت لدرجة العراك بالأيدي، وقدم خلالها استجواب جديد من النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب موجه إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح.

تأجيل الاستجوابات

وأدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة «91» من الدستور. ووافق مجلس الأمة على طلب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل الاستجوابات المقدمة إليه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، نظراً إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة، التي تحتاج إلى جهد وتفانٍ وتعاون ووقت كافٍ لحلها.

وجاءت نتيجة التصويت على طلب بالتأجيل، بموافقة 29 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضواً.

وكان الخالد قد أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات: «أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية، نظراً لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون».

وتابع الخالد: «سبق وأكدت أنني مؤمن بالديمقراطية، والدستور في مذكرته التفسيرية نظم شروط الاستجواب، ولست من طلاب الكراسي والمساءلة الحقة لا تخيفني وبعد 5 أيام من القسم تقدم الاستجواب وبالأمس قدم استجواب آخر ونحن أمامنا ملفات عالقة، لذلك أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني».

مسيرة بالسيارات

وقبل الجلسة قام 28 نائباً بمسيرة بسياراتهم ابتداء من بوابة رقم 4 لمبنى المجلس وصولاً إلى البوابة رقم 1 الرئيسية الخاصة بدخول الأعضاء ثم جلسوا على مقاعد خارج أسوار المجلس مع النائب بدر الداهوم حتى انتهت الحكومة من أداء اليمين الدستورية.

وفي أثناء الجلسة حدث تشابك بالأيدي بين النائبين سلمان الحليلة وصالح المطيري، وقرر رئيس المجلس مرزوق الغانم رفع الجلسة على أثرها لمدة 15 دقيقة.

وقال الغانم: «بناء على لجنة التحقيق التي شكلها مكتب مجلس الأمة كانت هناك توصية أحالت كل ما تقدم إلى النيابة العامة وأتمنى التعاون مع النيابة والقانون يطبق على الجميع وهو ما حدث في الجلسة الافتتاحية السابقة وكل الوقائع تحال إلى النيابة».

وكان الغانم قد أعلن في بداية الجلسة عن خلو مقعد بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.

وقال الغانم في كلمة له بالجلسة: إن ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 الجاري وتضمن ثلاثة أمور.. أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 في الدائرة الخامسة، وأضاف.. ثانياً عدم صحة عضويته في المجلس، ثالثاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجدداً في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه.

استقالة جماعية

من جانبه، دعا يوسف الفضالة النواب إلى استقالة جماعية، وقال: «أنا أولكم وسأوقع على عدم التعاون في استجواب رئيس الوزراء».

واعتبر ‏النائب مهلهل المضف تأجيل استجوابات رئيس الوزراء مخالفة للمادة 135 من اللائحة الداخلية فقط وانتهاكاً لكل الأعراف السياسية والبرلمانية ويناقض مفاهيم الديمقراطية كافة وسيواجه هذا الإجراء بمحاسبة سياسية أشد ولن نقبل بتحويل مجلس الأمة إلى هيئة تابعة للرئيس.

وقال النائب عبد الله المضف «من الواضح أن الدستور قد وضع ليتناسب مع سياسيين لديهم حد أدنى على الأقل من الفروسية وليس كما يحصل اليوم». وأضاف: «رئيس وزراء يخشى مواجهة الاستجوابات، فيجنح نحو تأجيلها ونواب قبلوا هذا التأجيل، متنازلين عن دورهم الرقابي خارج إطار الدستور».