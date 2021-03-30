شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية استهدفت مظاهرات في الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من إحباط مخطط إرهابي بعد تفكيك خلية إجرامية خطرة شرقي الجزائر كانت تعد لعملية إرهابية ضد المتظاهرين.

وكشفت محكمة منطقة «عزازقة» الواقعة شرقي الجزائر عن هوية 5 إرهابيين تم القبض عليهم من قبل الأمن الجزائري حضروا للقيام بأعمال إرهابية وسط مظاهرات الحراك الشعبي.

وقالت المحكمة، في بيان، إن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها والمكونة من 5 إرهابيين حاولت تفجير مركبتين في قلب المظاهرات في ولايتي بجاية وتيزوزو شرق الجزائر، وأضافت أنه تم ضبط أسلحة حربية وكمية كبيرة من المتفجرات لم يتم الكشف عن كمياتها أو طبيعتها مع الإرهابيين.

وأمر قاضي التحقيق في المحكمة بإيداع إرهابي واحد فقط في السجن، فيما تقرر وضع بقية الإرهابيين رهن الرقابة القضائية.

ومنذ عودة مظاهرات الحراك الشعبي بالتزامن مع الذكرى الثانية في 22 فبراير/ شباط الماضي، أحبط الأمن الجزائري عمليات إجرامية وإرهابية عديدة كان يتم تحضيرها لاستهداف المظاهرات، أغلبها تم في العاصمة.

وأكدت بيانات الشرطة ووسائل الإعلام الحكومية أن الخلايا التي تم تفكيكها تنتمي إلى «جبهة الإنقاذ» الإرهابية الإخوانية المحظورة وحركة «رشاد» الإرهابية، التي سعت في الأشهر الأخيرة للعودة إلى المشهد عبر المظاهرات، وسط رفض شعبي وتصاعد التحذيرات من مخططاتها المشبوهة، والدعوات للتعامل معها بحسم.

(وكالات)