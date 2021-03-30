شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الأمن التونسي ومحتجين جنوبي البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت الاحتجاجات في منطقة الكامور من محافظة تطاوين جنوبي تونس للمطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق الحكومة و«تنسيقية الكامور»، فيما طالب الرئيس قيس سعيد، بضرورة أن تكون المحكمة الدستورية محايدة، ولا تتبع أي جهة سياسية في البلاد.

وشهدت منطقة الكامور، مواجهات بين الشباب المحتج وقوات الأمن التونسي بعد محاولة الشباب اقتحام مقر المحافظة، ورفع شعارات تطالب بتنحي المحافظ.

وأسفرت المواجهات عن نقل مصابين اثنين إلى المستشفى بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، أحدهما تعرض إلى إصابة بالوجه والآخر تعرض للاختناق بالغاز.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأغلقت المنافذ المؤدية بين محافظتي مدنين وتطاوين.

وفي 2017، وقعت «تنسيقية الكامور»، الممثل عن المحتجين، اتفاقاً مع الحكومة التونسية نص على رصد ما يعادل نحو 27 مليون دولار للاستثمار وخفض البطالة، وانتداب 1500 عاطل عن العمل في الشركات النفطية، و500 آخرين في شركة حكومية.

وقال طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم المحتجين، خلال مقطع فيديو نشره على صفحته على «فيسبوك»، إن الحكومة التونسية تعتمد سياسة المماطلة والتسويف من أجل عدم تحقيق بنود الاتفاق الممضي معها منذ سنة 2017 مؤكداً أن المحتجين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.

وتابع أن الاحتجاجات ستبقى متواصلة حتى تطبيق اتفاق الكامور، مشيراً إلى تعمد محافظ تطاوين الاستنجاد بالقوات الأمنية لمنعه من دخول مقر المحافظة.

وأعربت مصادر أمنية عن تخوف السلطات من تسلل إرهابيين إلى الاحتجاج في الجنوب التونسي، خاصة من الجماعات المتمركزة غربي ليبيا.

وبينت أن الفترة الأخيرة شهدت تحرك بعض المرتزقة الإرهابيين تجاه تونس في ظل وضع سياسي واقتصادي صعب تعيشه البلاد.

من جهة أخرى، طالب الرئيس قيس سعيد بضرورة أن تكون المحكمة الدستورية محايدة، ولا تتبع أي جهة سياسية في البلاد.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع «فيسبوك»، أكد الرئيس سعيد، ضرورة أن تتوفر في المحكمة الدستورية كل الشروط لتحقيق مقاصدها ومن بينها الحياد والكفاءة حتى لا تكون امتداداً لأي جهة سياسية.

مطالبات الرئيس سعيد، جاءت خلال استقباله أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري في جامعة سوسة، وصغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وإبراهيم الرفاعي، الأستاذ في نفس الكلية.

وأكد الرئيس سعيّد، أهمية الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون بعيداً عن الاعتبارات السياسية.

وقد تناول اللقاء الحديث حول القانون المتعلق بتعديل القانون الأساسي الذي تم إرساؤه في ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية.

وكان البرلمان التونسي قد صادق الخميس الماضي 25 مارس/آذار، على تعديلات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي رقم 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. (وكالات)