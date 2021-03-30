شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ومقاتلات التحالف يستهدفان تعزيزات الحوثي في مأرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

قصفت مدفعية الجيش اليمني ومقاتلات طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي شمال غرب وغرب محافظة مأرب شرقي اليمن، حيث ما تزال الأخيرة تحاول التقدم تجاه مركز المحافظة. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران مدفعية الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شمال غرب وغرب المحافظة.

وأوضح المركز أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيات الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات؛ منها مركبة كانت تحمل ذخائر وأسلحة، وفي الجبهة الشمالية الغربية، استهدف طيران التحالف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في محزام ماس، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فيما دمر بغارات أخرى مركبات كانت تحمل تعزيزات وأدت الغارات إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

كذلك استهدف بغارات أخرى عتاداً وآليات قتالية كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة الكسارة، وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع كل من كانوا على متنها. وكانت قوات الجيش الوطني قد كسرت، صباح أمس، هجوماً حوثياً في جبهة الكسارة وأكد مصدر محلي في اليمن أن المعارك أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر تلك العصابة الإجرامية، وإصابة آخرين بنيران الجيش الوطني، الذي أجبر من بقي من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية على التراجع والفرار، وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة ثلاث عربات مدرعة وخمسة مركبات قتالية، وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة، وقال إن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إعطاب ست مركبات قتالية وثلاث مدرعات تابعة لتلك العصابة الإجرامية، كما أوقعت في صفوف المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد.

على صعيد آخر، قُتل واصيب سبعة مدنيين، جراء استهداف مليشيا الحوثي أحد الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي، وأفادت مصادر مدنية إن مليشيات الحوثي استهدفت أحد الأحياء الشمالية لمدينة مأرب مركز محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بينهم طفل، في واقعة ما تزال تتكرر خلال الحرب في اليمن.

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قصف الأحياء السكنية بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بينهم طفل وخلف أضرار كبيرة في منازل المواطنين والمصالح العامة والخاصة.

وأكد الإرياني أن استمرار استهداف مليشيات الحوثي الممنهج للاحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة يمثل تهديداً خطيراً لحياة الملايين من أبنائها والأسر النازحة في مخيمات النزوح في المحافظة، والتي تشكل 60% من إجمالي النازحين في اليمن.