شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شدد رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ اللبنانية ​حسان دياب​، الثلاثاء، على أن «الظروف الصعبة في لبنان تنعكس على اللاجئين السوريين، في وقت يشكل النزوح عبئاً على الاقتصاد اللبناني»، مشدداً على أن «سقوط لبنان أمر محتوم إذا استمرت أزمته»، وأن الشعب يستحق دعم المجتمع الدولي، وذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس ميشال عون أن لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح، بينما عاد الملف الحكومي الى واجهة الاهتمام الداخلي والدولي بعد الضغوط التي تمارسها فرنسا ووزير خارجيتها جان إيف لودريان، في حين شهدت البلاد احتجاجات متفرقة لا سيما لاهالي الطلاب في الخارج.

العودة الطوعية

وأكد دياب، خلال مشاركته في مؤتمر دعم سوريا، ضرورة مساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم، وهذا مبني على عدد من المبادئ وضمان العودة بدون إجبار وبشكل طوعي، لافتاً إلى أن الجهود الأممية قد تتوصل لإنجاز كبير لحل هذه الأزمة. كما شدد على أن كرم الضيافة اللبناني مميز وغير مسبوق، وما كان يمكن حل الأزمة دون مساعدة الشعب، مشيداً باللبنانيين على جهودهم وقوتهم وحسن الضيافة، ومعاناتهم من هذه الجهود الدولية وبالتالي فهؤلاء اللبنانيون يستحقون الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ومن جهته، أكد الرئيس عون خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو أن لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح.

مبادرة بري

من جهة أخرى، تتحدث مصادر مواكبة عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري إعادة طرح مبادرة جديدة بعد هدوء الجبهة الاعلامية ووقف السجالات بين عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في أعقاب الضغوط التي يمارسها وزير الخارجية الفرنسي والتلويح بمعاقبة المعرقلين، وهي مبادرة قديمة جديدة تتمثل بتشكيل حكومة من 24 وزيراً من أهل الاختصاص لا يكون لأي طرف فيها ثلث معطل بصيغة 3 ثمانات ويتم التوافق على اسم وزير الداخلية بين عون والحريري، كاشفة عن أن الحريري أبدى مرونة برفع العدد من 18 الى 24 وزيراً إنما شدد على عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل.

احتجاجات متفرقة

في غضون ذلك، قطع محتجون على ارتفاع الدولار وسوء الاحوال المعيشية السير لبعض الوقت على أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت.

واعتصم أهالي ​الطلاب​ في ​الجامعات​ الأجنبية أمام ​مصرف لبنان​ في الصنائع بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب، للدفاع عن قانون ​الدولار​ الطالبي وحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية، بعد أن عمدت تلك الجامعات في الخارج الى طرد حوالى 200 طالب بسبب عدم قدرتهم على الايفاء بالدفع بالدولار. وتوجه المعتصمون الى الاحتجاج أمام عدد من المصارف في الحمرا ومحيطها، وعمدوا الى منع الموظفين من الدخول إلى أعمالهم، وقطعوا تقاطع شارع روما في الحمرا بالاطارات المشتعلة، واقفلوا عدداً من المصارف في المنطقة، وحاول بعضهم اقتحام أحد ​المصارف​ في منطقة ​فردان​. وتجمع عدد من المحتجين عند الطريق المؤدي الى المدخل الخلفي لسراي طرابلس، احتجاجاً على دخول محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا إلى مكتبه في السراي، وأطلقوا الهتافات المطالبة بمحاكمته وإقالته، وسط انتشار عناصر من قوى الامن والجيش عند المدخل وفي محيط السراي.