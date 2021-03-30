شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد قلقها من تنامي التنظيمات الإرهابية بإفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365”

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن قلق مصر المتزايد إزاء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية، التي تدعي تبعيتها لتنظيم «داعش» الإرهابي في إفريقيا، مؤكداً دعم مصر الكامل لكافة دول القارة الإفريقية في حربها على الإرهاب.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري، أكد خلال مشاركته مساء الثلاثاء، في اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لهزيمة «داعش»،عبر «الفيديو كونفرانس»، أن إلحاق الهزيمة بالتنظيم الإرهابي لن يتأتى من خلال الإجراءات العسكرية وحدها، وإنما من خلال دحض الفكر المتطرف التكفيري الذي يعتنقه التنظيم ومواجهة الدعاية المدمرة، التي يستغلها في تجنيد المقاتلين وضمهم لصفوفه.

وأعلن شكري، أن مصر على استعداد لدعم جهود التحالف في هذه الجوانب استناداً إلى خبرتها العريضة في هذا المجال، والعمل المستمر الذي تقوم به مؤسساتها الدينية في هذا الصدد، وعلى رأسها الأزهر الشريف.

وأضاف المتحدث أن شكري، أكد أهمية الاجتماع الذي يعقد في وقت مازال فيه تنظيم «داعش» تهديداً خطِراً لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم أجمع، وذلك على الرغم من الانتصارات المهمة التي استطاع التحالف تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وأوضح المتحدث أن شكري، عبر خلال كلمته عن رفض مصر القاطع للعمليات الإرهابية الأخيرة، التي استهدفت أحد الأسواق الشعبية المزدحمة في بغداد، ودعمها الكامل للشعب والحكومة العراقية، وخالص تعازيها لضحايا هذا الحادث الأليم وأفراد أسرهم وعائلاتهم، مؤكداً أن تحقيق انتصار شامل ومستدام على تنظيم «داعش» الإرهابي يتطلب المزيد من العمل المشترك بين دول التحالف.

وأشار شكري، إلى ضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتكثيف الجهود للحيلولة دون قيام تلك التنظيمات باستقطاب أعضاء جدد إلى صفوفها وحصولها على التمويل والتدريب اللازمين لأنشطتها الهدامة، مشدداً على التزام مصر بأهداف التحالف وعزمها مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، فضلاً عن دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة البناء في كل من سوريا والعراق.