شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبة أصول مسار 2020 عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاماً ذكياً مركزيا لرصد ومراقبة أداء الأصول عن بعد في مترو دبي وتحديدا في مشروع مسار 2020، وذلك في خطوة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وقال عبد الرحمن الجناحي مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات في الهيئة: «يستخدم هذا النظام الذكي تقنية إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في تحليل عدد كبير من بيانات الأصول بشكل مستمر والتنبؤ بأي تغير سلبي يطرأ على أداء الأصول قد يؤدي إلى تعطّل الخدمة التشغيلية لمترو مسار 2020».