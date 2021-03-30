شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشاريع بنية تحتية وطرق في مدينة خليفة خلال نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي عماد الدين خليل

كشف عيسى مبارك المزروعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي، أنه سيتم إنجاز أغلب مشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق في مدينة خليفة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 المقبل، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تجميل على مستوى المدينة على مدى الـ 3 سنوات المقبلة إضافة إلى إنشاء 4 حدائق جديدة.

وقال المزروعي إنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مدينة خليفة والتي شملت توسعة الشوارع بما يقارب من 65 كيلو متراً، ورصف الطرق بما يقارب 112 كيلو متراً، وإنشاء مماشٍ للجمهور بأطوال تقارب 120 كيلو متراً، ومسار للدراجات الهوائية بطول 84 كيلو متراً، إضافة إلى ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكة مياه بما يقارب أطوال 73 كيلو مترا، وتركيب 74 محطة كهرباء لتعزيز التطور التي تشهده المدينة من الكثافة السكانية.

وأضاف انه تم استحداث وإنشاء ما يقارب 7900 موقف للسيارات لتلبية احتياجات الجمهور في المدينة بشكل عام، بالإضافة إلى إضافة لمسة جمالية للمدينة بزراعة ما يقارب مليون متر مربع من أعمال التشجير الطبيعي والزهور.