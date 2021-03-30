شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الفجيرة» تطلق خريطة لـ«إفطار الصائم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أمس الثلاثاء، عن إطلاق خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم هذا العام الذي تنفذه الجمعية في 85 منفذاً، كمرحلة أولى لتوزيع وجبات إفطار الصائم على مستوى إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن خدمة الخريطة التفاعلية تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بعد أن نجحت الجمعية في تصميم وتنفيذ الخدمة الإلكترونية تعزيزاً لجهودها المستمرة في تبنى الأفكار الجديدة والآليات التقنية الحديثة وتسخيرها لمشاريعها الخيرية والإنسانية.

وأوضح فــي المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية، أمس الثلاثاء، بحضور عبدالله الظنحاني مدير فرع الجمعية بدبا الفجيرة، وموظفي الجمعية، أن الخريطة التفاعلية تستهدف بشكل أساسي المحسنين والمتبرعين تسهيلاً لهم عند تبرعهم، والصائمين المستفيدين من مشروع إفطار الصائم، من أجل تمكين المتبرعين المحسنين من توصيل وجباتهم إلى أقرب منافذ التوزيع جغرافياً التي حددتها الجمعية تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تعمل بها الجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية في المرحلة الأولى حددت 85 نقطة توزيع لوجبات الإفطار في إمارة الفجيرة تراعي كل الاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن عدد المنافذ سيرتفع في التحديثين الثاني والثالث، للخريطة اليذين ستطلقهما الجمعية في مقبل الأيام لاستيعاب الأعداد الإضافية المتوقعة من المتبرعين.

وأكد أن الجمعية خصصت هذا العام 500 ألف وجبة إفطار صائم بواقع 16.666 وجبة يومياً على مدار الشهر الكريم.