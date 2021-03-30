«لنتواصل» يخفف تحديات «كورونا» ويعزز المشاركة المجتمعية

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» برنامج «لنتواصل» افتراضياً، لتعزيز الشعور بالاندماج الاجتماعي والانتماء بين سكان أبوظبي، كما يرسخ مبدأ المشاركة المجتمعية والتواصل في ظل التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19». يمتد البرنامج على مدار 10 أسابيع، ويتيح فرصة المشاركة لكافة أفراد مجتمع أبوظبي ودولة الإمارات، بغض النظر عن العمر والجنس والجنسية والخلفية الثقافية. ذلك من خلال أربعة مجالات هي: الصحة والعافية، الأعمال والتدريب، المجتمع، الفن والثقافة.

وقالت الهيئة، إن المجالات الأربعة تركز على اتباع نمط حياة صحي، وتعزيز القدرات الإبداعية، وزيادة الثقة بالنفس، وترسيخ التعاون، وتفعيل لغة الحوار في ميدان الفنون والثقافة، وإرساء قيم التماسك المجتمعي، من خلال زيادة الوعي بقضايا المجتمع المتمثلة بالاستدامة والشمول الاجتماعي.

يهدف البرنامج إلى إرساء التماسك الاجتماعي، وتعزيز الاندماج في إمارة أبوظبي في الوقت الحالي وخلال أوقات انخفاض التفاعل المباشر بين أفراد المجتمع؛ لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وخلق فرص للتطوع يشارك من خلالها الممثلون. هذا وقد تم اختيار الممثلين بناءً على خبراتهم ضمن مجالاتهم ومساهماتهم في القضايا المجتمعية وتأثيرهم على أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخبرتهم العملية داخل مجتمع أبوظبي، وهؤلاء الممثلون هم: الرياضي الإماراتي فارس الزعابي - الصحة والعافية، المدرب المتخصص أرسلان الهاشمي - الأعمال والتدريب، أخصائية تنمية المجتمع تانيا عوض - المجتمع، المتزلجة على الجليد ومدونة الجمال شيماء صبري - الفن والثقافة، وستقدم شركة فلاش للترفيه الشريك الداعم خمس جوائز لكل مجال.

وأكدت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية، أنه تم تنظيم البرنامج، ووضع قواعده بعناية؛ ليناسب كافة فئات المجتمع. «مر علينا عام استثنائي واختلف نمط الحياة خلاله، لذا نأمل أن يعمل البرنامج الجديد على سد الفجوة الحاصلة في التواصل والتفاعل المباشر بين أبناء المجتمع. ونسعى بأن يكون البرنامج فرصة لإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام يُسهم في تحسين الصحة النفسية في المجتمع».

وسيتم إطلاق البرنامج بدعم من بلدية أبوظبي شريك المبادرة، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة الراعي الرسمي، وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي بشركة نيرفانا للسفر والسياحة: «تتشارك أهداف برنامج «لنتواصل» مع استراتيجية شركتنا، المتمثلة في رعاية وسعادة أبناء المجتمع. تشكل أبوظبي موطناً رئيسياً لشركتنا، واليوم نعلن بفخر أننا سنكون الراعي الرسمي للبرنامج».