شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة»: نصف مليون استشارة ضمن خدمات «التطبيب عن بعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت مجموعة «صحة» إنجازات كبيرة يحتذى بها للحد من حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» والإبقاء على معدلات انتشاره منخفضة للغاية.

وأكد الدكتور مروان الكعبي المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في مجموعة «صحة» في حوار لوكالة أنباء الامارات «وام» الدور البارز الذي أسهمت به «صحة» منذ بداية انتشار الجائحة، حيث خصصت مستشفيات محددة لاستقبال المصابين بالفيروس لضمان حصولهم على العلاج والرعاية المناسبة مع الحرص على متابعة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمجتمع والالتزام بتدابير السلامة.

وأضاف أن المجموعة طرحت في شهر مارس 2020 خدمات «التطبيب عن بعد» والتي سجلـــت منذ إطلاقها وحتـــى الآن أكثر من نصف مليون استـــشارة «عن بعـــد».. لافتـــاً إلـــى مواصلة تقديم خدمة توصيـــل الأدوية إلــــى المنــــــازل لتسهيـــل حصــول المرضـــى على أدويتهم.

وقال: «إن «صحة» اعتمدت استراتيجيات قوية لضمان سلامة جميع مستشفياتها وعياداتها وتشجيع المرضى لزيارة منشآتها لمتابعة حالاتهم الصحية وضمان معالجة جميع المشكلات الصحية غير المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» بأقصى قدر من الرعاية والسلامة داخل منشآت «صحة»، مشيراً إلى إطلاق حملة «أماننا من أجل أمانكم» لتقديم الخدمات للمرضى من خلال مراجعة المستشفيات والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ لتلقي ما يحتاجونه من الخدمــات الطبيـــة غيــر المتعلقة بـ «كوفيد-19».

وعن أهم النصائح للمرضى الذين يعانون الأمـــراض المـــــزمنة، قال الـــــدكــتور مروان الكعبي:«نصيحتي الأولى هي استشارة الطبيب المختص ومزودي الخدمات السريرية لتجنب المضاعفات المحتملة للحالات والأمراض التي قد تكون أحياناً أكثر خطورة من «كوفيد-19»، مضيفاً أن المرضى من كبار السن والنساء الحوامل والذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل الربو والسكري أو ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات والعدوى وينبغي عليهم الانتباه إلى المؤشرات التحذيرية والتحكم بحالاتهم والالتزام بالجدول الزمني المحدد لزيارات أطبائهم.(وام)