شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من الانحراف المفاجئ للمركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من مخاطر الانحراف المفاجئ وما يتسبب به في وقوع حوادث مرورية مؤلمة، مشددة على ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة بتغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

وأشارت إلى أن مخالفة التسبب في حادث بسبب الانحراف المفاجئ وفقاً لقانون السير الاتحادي والقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي تبلغ 1000 درهم و4 نقاط مرورية إضافة إلى 5000 درهم القيمة المالية لفك حجز المركبة،على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.