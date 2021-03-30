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النائب عمرو عزت: تصريحات محافظة الجيزة حبر على ورق

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القاهرة - سامية سيد - تلقى عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطابا من محافظة الجيزة، ردا رسميا، على الطلب الذى تقدم به بشأن بإزالة سوق الثلاثاء بشارع ترعة عبد العال والذى تضمن إزالة السوق وتعيين ورديات على مدار 24 ساعة لمنع تواجد الباعة الجائلين.

ونشر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية للسوق واستمرار العمل به، معلقا: "ودى الصور الخاصة بسوق الثلاثاء بمنطقة ترعة عبدالعال، وزى ما قولت قبل كدة لوزير التنمية المحلية المحافظة كلامها وتصريحاتها عبارة عن حبر على ورق". 

 

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صورة الخطاب

 

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السوق

 

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سوق الثلاثاء

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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