شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: تصريحات الرئيس السيسي حول سد النهضة حملت رسائل تحدى وتحذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول سد النهضة الإثيوبي هامة وتقاس بموازين هامة، فهناك فرق بين ما هو تهديد وما هو إنذار وما هو تحذير، موضحًا أن أهم ما فى كلمة الرئيس التحدى بقوله: "اللي عايز يجرب يجرب" وهذا التصريح رفع درجة حرارة حفاظ مصر على الحقوق المائية درجتين ثلاثة، لكنه لم يضيف تهديد وإنما هو مجرد تحذير.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن السيسي يقول للمجتمع الدولي بأننا لن نُترك في مفاوضات سد النهضة 10 سنوات أخرى، وهى الرسالة الحقيقية التى ينتظر أن يكون لها أصداء.

وقال المفكر عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تحاول أن تخلق من أزمة سد النهضة قضية قومية جامعة.

وأضاف المفكر عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية TeN، أنه من مصلحة الدولة المصرية أن تنمو إثيوبيا، وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السفن تجنح لكن الأمم العظيمة لا تجنح، وأن مصر دولة عظيمة، موضحًا أن رسم الرئيس السيسي خطوط حمراء فى الأزمة الليبية كان له دور فى تبريد الموقف وتهدئته.