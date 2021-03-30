رئيسة تنزانيا ترشح وزير المالية نائبا لها

رشحت الرئيسة التنزانية، سامية سولو حسن، وزير المالية، فيليب مبانجو، نائبا لها. ونقلت وكالة «بلومبرج» عن رئيس البرلمان التنزاني، جوب ندوجاي، القول في العاصمة «دودوما»، إن النواب صوتوا على الترشيح.
تولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري. ولم تعين الرئيسة على الفور بديلا لـ«مبانجو» في منصبه.
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