إيران تشترط وقف العقوبات لإنهاء تخصيب اليورانيوم

تحذير
وأضاف المسؤول قائلا: «إن طهران ستخفض بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، محذرا من أن الوقت ينفد بسرعة».
وبشكل منفصل، غردت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قائلة: «لا حاجة إلى اقتراح للولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). لا يتطلب الأمر سوى قرار سياسي من الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل والفوري لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية...»
اقتراح أمريكي
ذكرت صحيفة «بوليتيكو» في وقت سابق أن اقتراحاً أمريكياً لا تزال تفاصيله قيد الإعداد، سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض تخفيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
انسحب دونالد ترمب سلف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاتفاق مع إيران في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية
ردت إيران، بعد انتظار أكثر من عام، بانتهاك بعض القيود النووية للاتفاق
تضاءل أي احتمالات للتقدم لإحياء الاتفاق قبل إجراء إيران انتخابات رئاسية في يونيو
اختارت طهران اتخاذ موقف أكثر صرامة قبل العودة إلى المحادثات مع إدارة بايدن
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