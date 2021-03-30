أقل مما هدفت إليه الأمم المتحدة.. المانحون يتعهدون بـ 6.4 مليار دولار للاجئين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 7 دقائق

تعهد المانحون الدوليون بتقديم 6,4 مليارات دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم والهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.

وتشمل هذه التعهدات 4,4 مليارات دولار للعام 2021 ومليارين للعام 2022 والسنوات التالية على ما أوضح المفوض الأوروبي يانيش ليناركيتش في ختام المؤتمر الذي نظمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية جديدة بأكثر من 596 مليون دولار لمواجهة الأزمة السورية.

وأضاف بلينكن في بيان أن المساعدات تهدف إلى تقديم العون للكثير من السوريين في الداخل، والذين يقدر عددهم بنحو 13.4 مليون نسمة، وكذلك مساعدة 5.6 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.

وتعهدت ألمانيا الثلاثاء بتقديم أكثر من 1,7 مليار يورو لمساعدة سوريا التي تمزقها حرب مدمرة منذ عشر سنوات.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن مبلغ 1,738 مليار بورو مشيرا إلى أنه “المساهمة الكبرى” لبلاده في السنوات الأربع الأخيرة.