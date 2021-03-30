الإيرانيون يعانون من الذل الجماعي بسبب الدجاج !

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 10:36 مساءً

هاجم موقع ”جماران نيوز“ التابع لمؤسس النظام الإيراني آية الله الخميني اليوم الثلاثاء، المسؤولين في الحكومة بسبب ما وصفه بـ“عملية إذلال جماعي للشعب في ظل طوابير طويلة من أجل الحصول على دجاجة واحدة“.

واستند الموقع في تقريره إلى مقطع فيديو لحي بيروزي في العاصمة طهران، حيث يظهر الفيديو اصطفاف المئات من الإيرانيين في ذلك الحي من أجل الحصول على دجاجة.

وقال الموقع إنه ”يمكننا أن نتوقع مشهدًا كهذا من بلد مزقته الحرب، وليس من دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الدجاج“، مضيفا أن ”المئات من الأشخاص الذين وقفوا في ذلك الازدحام في حي بيروزي في طهران لم يتمكنوا من الحصول على الدجاجة إلا القليل منهم“.

ووصف التقرير ما يحدث في المدن الإيرانية كافة بأنها ”عملية إذلال جماعي تمارسها الحكومة والمسؤولون المعنيون في البلاد“، معتبراً أن ”الأمر مثير للاستغراب أن أصغر مشكلة للناس مستمرة ولم تتمكن الحكومة من حلها فيما نشهد طوابير محرجة من الناس لشراء الدجاج أو الحصول على الحد الأدنى من المواد الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي“.

وأبدى التقرير استغرابه من مزاعم حكومة الرئيس حسن روحاني من توريد أنواع مختلفة من اللحوم عبر وزارة التجارة، وقال ”الأغرب من ذلك أننا نشهد زيادة في سعر الدجاج بأكثر من 100% وعدم حل هذه المشكلة ومناقشة التوزيع الصحيح للدجاج الذي وصل الآن إلى أكثر من شهر!“.

ويعزو اتحاد مزارعي الدواجن هذه المشكلة إلى نشاط السماسرة وعدم وجود رقابة على التوزيع، فيما يلتزم المسؤولون في حكومة روحاني الصمت تجاه هذه المشكلة.

وشدد الموقع الإيراني على أن ”التجربة الأخيرة أظهرت أنها لا توجد إرادة قوية على ما يبدو لحل مشاكل الناس بالرسائل والطلبات والأوامر“، واصفا هذا الوضع بـ“المثير للشفقة والمهين“.

وأشار إلى تأكيد موزعي الدجاج في حي بيروزي أن ”الحد الأقصى للدجاج الذي وزعته الحكومة بسعر منخفض هو 200 دجاجة فقط“.

والمشهد في العاصمة طهران لا يختلف عن باقي المحافظات الإيرانية الأخرى، إذ يصطف الإيرانيون في ظل تفشي جائحة كورونا لساعات من أجل الحصول على دجاجة واحدة لكل شخص، بينما غابت بعض السلع الأساسية عن الأسواق أو توجد بندرة وأسعار خيالية.

وقبل هذه الأزمة المستمرة منذ قرابة شهرين كان الكيلو الواحد من الدجاج يباع بقيمة 160 ألف ريال إيراني لكنها وصلت الآن إلى 330 ألف ريال وفي بعض المدن هذه القيمة تصل إلى 400 ألف ريال (9.5 دولار).