البحرين تعلن فتح سفارتها في تل أبيب وخالد الجلاهمة أول سفير لها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي قرار المنامة فتح سفارة لها في تل أبيب، وتعيين خالد الجلاهمة كأول سفير للبحرين في إسرائيل.

ورحب أشكنازي بقرار البحرين، وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن وزير الخارجية البحريني أطلع الوزير أشكنازي على قرار حكومة البحرين فتح سفارة في إسرائيل، وطلب الموافقة على تعيين الجلاهمة في منصب سفير للمملكة لدى تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن فريقا من البحرين سيصل إلى تل أبيب في الأسابيع المقبلة لاتخاذ التدابير اللازمة لسفارة البحرين.

بدورها قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن المملكة عينت اليوم الثلاثاء السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا لبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل في أعقاب اتفاق تطبيع العلاقات الذي أبرم العام الماضي.

وكان الجلاهمة يتولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية وتولى كذلك منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

وجاءت خطوة البحرين عقب تعيين الإمارات سفيرا لها لدى إسرائيل بعد أن وقعت الدولتان الخليجيتان في سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.