بالفيديو: مستشار هيئة قناة السويس يكشف عن مفاجأة بشأن التحقيقات في جنوح السفينة البنمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 8:28 مساءً

كشف مستشار هيئة قناة السويس الربان سيد شعيشع، مفاجأة بشأن التحقيقات التي تجري حول السفينة الجانحة ”إيفر غيفن“ وربانها، مؤكدًا أن قبطان السفينة لديه مشكلة، حيث تم تكليفه بتولي التحقيقات الخاصة بالأمر.

وقال شعيشع إن إدارة القناة قدمت 8 مطالب ولم يتم تلبية أي منها، مبينًا أن هذا يشير إلى وجود مشكلة مع ربان السفينة.

وتابع المحقق في حادث السفينة البنمية أن من بين هذه المطالب سجل الحوادث السابقة للسفينة، لتطبيق كافة المعايير الدولية في الفحص، لأن ما حدث واجهته مصر أمام العالم كله.

وعقب في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة ”اكسترا نيوز“ بأنه لا بد من وجود شفافية في التحقيق لتحديد ما حدث في السفينة كون التحقيقات ستتضمن كل ما حدث في السفينة قبل وأثناء وبعد الحادثة.

وشدد شعيشع على أنه سيتم فحص كل ما حدث ومراجعته، متابعًا ”المسؤولية موزعة على طرفين، أحدهما الشركة المالكة لها، والثانية الشركة المستأجرة والمشغلة للسفينة“.

وبين أن الشركة المشغلة تتولى كافة المسؤوليات تجاه السفينة وطاقم إبحارها، منوهًا بأن المشكلة كلها تكمن في وجود طرفين في التحقيق، أحدهما يخص المالك والثاني يخص مستأجر السفينة.

وذكر شعيشع أن ما قامت به الكراكات للمساعدة في تعويم السفينة أثبتت جودتها وحرفيتها في مهمتها الصعبة، وأردف: ”كان ممكن المركب تتفتح أثناء التكريك أو تميل وتنقلب والكونتينرات تقع“.

وشدد على أن التحقيقات ستثبت ما إذا كانت هناك شبهة تعمد وراء الحادثة، أم وقعت فجأة، أم وجود عيوب داخل السفينة.

وأوضح أن السفينة تعرضت لحادثتين قبل ذلك، مختتمًا ”طلبنا حاجات كتير من الشركة ولكن لم يرد عليها حتى الآن“.

ونجحت محاولة تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي، كما ظهر أمس الإثنين، بعد تعثرها في وقت سابق بسبب سرعة الرياح، وتم استئناف حركة الملاحة في القناة.