العزل الآمن.. السعودية تحدد شرطاً جديداً للعمرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 10:00 مساءً

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن قرارها بإخضاع المعتمر ، الذي تلقى التطعيم الخاص بوباء كورونا بجرعتيه، للعزل الآمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة، وذلك في شرطٍ جديدٍ يتعلق بالمعتمر الخليجي، المحصن من فيروس كورونا المستجد.

في ذات السياق، أوضحت الوزراة أن المعتمر سيتم تسجيله عند وصوله إلى المطار في تطبيقي “توكلنا” و”اعتمرنا”، ومن ثم يتوجه للفندق، وفي الوقت ذاته سيتم تعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحجز وإصدر التصاريح المطلوبة لأداء العمرة، بات مطلوب من الجميع عبر تطبيق “اعتمرنا”، لافتةً إلى أن رحلة المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأتي على عدة مراحل، تتمثل في إجراء فحص PCR بحد أقصى 72 ساعة قبل الدخول للمملكة.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت قبل أيام، عن جملة إجراءات احترازية سيتم اتخاذها خلال شهر رمضان المبارك، لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، كوفيد 19، مشيرةً أن تلك الإجراءات ستسمر حتى نهاية عيد الفطر القادم.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، شددت على أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كاشفةً أن أعداد الحالات النشطة والحرجة لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 410 حالات مؤكدة وتعافي 366 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4051 حالة، منها 617 حالة حرجة.

وشملت الإجراءات تعليق سفر الإفطار الرمضانية في المساجد والجوامع والاعتكاف، بالإضافة إلى منع إقامة البوفيهات في المطاعم والفنادق، على أن تتولى هيئة الصحة العامة تحديث البروتوكولات بخصوص آلية تغليف وتسليم طلبات المطاعم الخارجية تجهيز مسبق والانتظار في السيارة.