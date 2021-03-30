لدعم "جدول الانتخابات".. تحركات واسعة بين أطراف ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء، المبعوث الأممي يان كوبيش، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد

وبحسب بيان مجلس النواب فإن اللقاء جرى مناقشة تقدم العملية السياسية بشكل خاص.



وأشاد كوبيش على المجهودات الكبيرة التي بذلها رئيس مجلس النواب في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في 24 من ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى صالح ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني لبحث موضوعات توفير الخدمات الضرورية لليبيين ومناقشة التجهيزات والترتيبات لإجراء الانتخابات في موعدها والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة في ذلك.





انتخابات آمنة

وفي سياق ذي صلة التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني عددا من أعضاء لجنة الحوار، بمدينة طرابلس .

وتناول اللقاء بحسب بيان من المجلس الرئاسي، مهام واختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والملفات ذات الاهتمام خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد أعضاء لجنة الحوار دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي للمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات القادمة.

كما عقدت القيادة العامة للجيش الليبي بمقرها في الرجمة شرق بنغازي المُلتقى الوطني الأول للمكونات الإجتماعية في ليبيا بحضور القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأكد الحاضرين على ضرورة إجراء الإنتخابات فى موعدها المُقرّر دون تأخير أو تعطيل، وضرورة إرساء الإستقرار السياسي ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الإجتماعية الشاملة.





ومن جانبه ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، أنشطة المنظمة لدعم الليبيين.

وأعرب نورلاند عن دعم الولايات المتحدة للعمل المهم الذي يقوم به الهلال الاحمر الليبي مشيرا إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر آمنة للناخبين وموظفي الاقتراع على الرغم من جائحة كورونا.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، لبحث سبل تأمين الانتخابات ديسمبر المقبل.

وأعرب كوبيتش عن رغبته في استمرارية البرنامج الإنمائي المشترك وتطرق لجملة من المواضيع أهمها تدريب الكوادر المختصة في مجال نزع الألغام واتفاق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي.





انتهاء التسليم والاستلام

وفي بنغازي أنهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مراسم التسليم والاستلام بديوان مجلس الوزراء مراسم التسليم والاستلام النهائية مع الحكومة الليبية المرقتة المنتهية ولايتها.

وأجرى نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السابقة لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ونائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني مراسم تسليم مقر الديوان، وكافة المؤسسات والهيئات والمصالح العامة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المواصلات والنقل.

وعقد القطراني اجتماعا موسعا بمديري الإدارات والمكاتب بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، واطلع خلاله على آلية العمل المتبعة في الديوان إبّان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها

وأكد القطراني استمرار عمل الديوان في تقديم الخدمات لكافة المواطنين بمناطق شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية.

كما شهدت بنغازي، الثلاثاء، إتمام إجراءات توحيد مصلحة المطارات، بمراسم تسلم رئيس المصلحة محمد بيت المال المهام من رئيس المصلحة التابعة للحكومة الموقتة المنتهية ولايتها، صالح اشتيوي.

وبهذا تنتهي جميع إجراءات التسليم والتسلم وتوحيد المؤسسات الليبية تحتولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد ان عانت سنوات من الانقسام في أول استحقاق من مهام السلطة التنفيذية الجديدة خلال نحو شهر من حصولها على ثقة مجلس النواب مارس الجاري.

وفي الخامس من فبراير / شباط الماضي، نجحت ملتقى الحوار السياسي الليبي في تسمية السلطة التنفيذية الجديدة التي نالت ثقة مجلس النواب لتقود البلاد إلى حين تنظيم الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر /كانون الأول من العام الجاري.