العراق: نسعى لتحييد نفوذ إيران في بلادنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي ، الثلاثاء، إن إيران حاولت التأثير في السياسة الخارجية للعراق، وإن بغداد تسعى لتحييد نفوذ طهران.

وأضاف علاوي، في تصريحات تلفزيونية، أن" إيران بدأت تتراجع بسبب التحديات الصعبة التي تواجهها وهذا يمنحنا فرصة لإعلاء مصلحة وطننا".

وتابع مستشار الكاظمي أن العراق يبحث حاليا فتح عدة معابر جديدة مع السعودية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تطلع بلاده إلى استغلال علاقاتنا مع السعودية لتعزيز الأمن والاقتصاد.

وتقف المليشيات الموالية لإيران حجر عثرة أمام تنفيذ وعود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإنعاش الاقتصاد المريض ومكافحة الفساد وإعادة الأمن إلى البلاد بعد سنوات من الفوضى والاضطرابات.

ولطالما استهدفت المليشيات الإيرانية في العراق السفارات الأجنبية وبخاصة الأمريكية في عدة هجمات متفرقة ومتكررة.

وهددت واشنطن العراق بإغلاق سفارتها في بغداد إذا استمرت الهجمات الصاروخية على مراكز قواتها، ما أفزع المليشيات الموالية لإيران، التي سمعت عن وجود قائمة أمريكية تضم 80 موقعاً قد تستهدفها إذا أسقطت المزيد من الصواريخ على المنشآت الأمريكية.

