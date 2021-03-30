التحالف العربي يدك تعزيزات حوثية قرب مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت المقاتلات الجوية للتحالف العربي باليمن بقيادة السعودية، تعزيزات عسكرية دفعها الحوثيون صوب الجبهات بمحافظة مأرب.

وكبدت الضربات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا خسائر بشرية ومادية كبيرة بالتزامن مع قصف مكثف للمدفعية الثقيلة للجيش اليمني على تعزيزات الانقلابيين.



وقال الجيش اليمني في بيان الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي دفعت بعتاد وآليات قتالية صوب جبهة "الكسارة" في مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية، وهو المحور الذي يشهد أعنف هجوم بري يشنه الانقلابيون منذ أيام في مسعى للتقدم الميداني.



وذكر البيان أن التحالف العربي نجح في ضرب هذه التعزيزات الحوثية المتجهة صوب "الكسارة" وامتدت إلى جبهة "محزام ماس" في الجهة الشمالية الغربية للمحافظة.





وأسفرت الضربات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي كما تم تدمير عتادها وآلياتها.

وعلى صعيد متصل استهدفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب بما فيه دورية تقل ذخائر وأسلحة أدت إلى انفجارات عنيفة.

وأشار البيان إلى أن الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب كانوا قد صدوا في وقت مبكر الثلاثاء، هجوماً حوثياً في الكسارة، وألحق بالمليشيا خسائر ثقيلة.



في جبهة آخرى، شنت الجيش اليمني هجوما على مواقع مليشيا الحوثي في الريف الغربي من محافظة تعز.



وأوضح البيان أنه خاض معارك عنيفة في جبهة "مقبنة" في السلسلة الجبلية الغربية من ريف تعز، مشيرا إلى أن المواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة إيرانيا.



وتعرضت مليشيا الحوثي مؤخرا لضربات موجعة كبدتها آلاف القتلى والجرحى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب والجوف وتعز وحجة والضالع والحديدة.

