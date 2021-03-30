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شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" للحكومة: الرئيس يبنى مدن بوقت قياسى وتريدون شهرين لحل مشكلة مركز شباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من مسئولى وزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية بمحافظة الغربية، بسبب طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن الحالة السيئة لمركز شباب قرية كفور بلشاى بكفر الزيات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتردى أوضاع مراكز الشباب فى عدد من المحافظات.
جاءت الانتقادات بسبب طلب رئيس لجنة الرياضة، من مسئولي مديرية الشاب وموظفي التنمية المحلية، الذين ألقوا على بعضهم البعض مسئولية مشكلة تجمع القمامة وإهمال المركز، بضروة حل تلك الإشكالية فى أسرع وقت حتى يستطيع الشباب ممارسة الرياضة، حيث عقب المسئولون بأنه سيتم حلها خلال شهرين.
ووجه رئيس اللجنة حديثه للمسئولين عن تلك الإشكالية حديثه قائلا: نقوم بملحمة تاريخية فى قناة السويس، والرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مدن ويحقق إنجازات فى اللاوقت، وأنتم تريدون حل مشكلة سور والقضاء على القمامة فى شهرين".
وتابع: "مينفعش رئيس الدولة يشتغل لوحده"، مضيفا: "الأمر برمته لم يكن يحتاج إلى عقد اجتماع فى اللجنة، وكان يجب ألا تهدروا وقت اللجنة أو وقت النائبة فى تقديم طلب الإحاطة، وكان من الأولى سرعة حل تلك المشكلة التى يعانى منها الشباب... مينفعش الكلام ده فى العهد ده".
وقامت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة طلب الإحاطة بعرض صور تظهر تردى أوضاع الحمامات الموجودة فى مركز الشباب، وهو ما دفع رئيس اللجنة للانفعال على مسئولي الشباب والرياضة بالغربية، بقوله: "ما تقبلوه على أنفسكم فى بيوتكم أقبلوه على الشباب ويجب إعادة الأمور لنصابها فى أسرع وقت".
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن صورة مركز الشباب التى وزعتها النائبة آمال عبدالحميد مقدمة طلب الإحاطة، على أعضاء اللجنة تظهر أن ذلك المركز مطور وهو ما يعني أن الدولة أنفقت عليه أموال طائلة وفى النهاية يظهر بتلك الطريقة السيئة".
وشدد "حسين " علي ضرورة الانتهاء من المشكلات التى تواجه تلك "الخرابة" فى إشارة لمركز الشباب، فى أسرع وقت، وألا يستغرق الوقت تلك المدة الزمنية الكبيرة التى أعلنها المسئولون فى الغربية.
وأكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعد اللجنة بحل مشكلات تستغرق سنة خلال شهر، وتابع: "يتم حل الأمر فى أسرع وقت.. ولو محتاجين دعم مالى سنسعى لتوفيره".