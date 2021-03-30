شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" للحكومة: الرئيس يبنى مدن بوقت قياسى وتريدون شهرين لحل مشكلة مركز شباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من مسئولى وزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية بمحافظة الغربية، بسبب طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن الحالة السيئة لمركز شباب قرية كفور بلشاى بكفر الزيات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتردى أوضاع مراكز الشباب فى عدد من المحافظات.

جاءت الانتقادات بسبب طلب رئيس لجنة الرياضة، من مسئولي مديرية الشاب وموظفي التنمية المحلية، الذين ألقوا على بعضهم البعض مسئولية مشكلة تجمع القمامة وإهمال المركز، بضروة حل تلك الإشكالية فى أسرع وقت حتى يستطيع الشباب ممارسة الرياضة، حيث عقب المسئولون بأنه سيتم حلها خلال شهرين.

ووجه رئيس اللجنة حديثه للمسئولين عن تلك الإشكالية حديثه قائلا: نقوم بملحمة تاريخية فى قناة السويس، والرئيس عبد الفتاح السيسي يبني مدن ويحقق إنجازات فى اللاوقت، وأنتم تريدون حل مشكلة سور والقضاء على القمامة فى شهرين".

وتابع: "مينفعش رئيس الدولة يشتغل لوحده"، مضيفا: "الأمر برمته لم يكن يحتاج إلى عقد اجتماع فى اللجنة، وكان يجب ألا تهدروا وقت اللجنة أو وقت النائبة فى تقديم طلب الإحاطة، وكان من الأولى سرعة حل تلك المشكلة التى يعانى منها الشباب... مينفعش الكلام ده فى العهد ده".

وقامت النائبة آمال عبدالحميد، مقدمة طلب الإحاطة بعرض صور تظهر تردى أوضاع الحمامات الموجودة فى مركز الشباب، وهو ما دفع رئيس اللجنة للانفعال على مسئولي الشباب والرياضة بالغربية، بقوله: "ما تقبلوه على أنفسكم فى بيوتكم أقبلوه على الشباب ويجب إعادة الأمور لنصابها فى أسرع وقت".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن صورة مركز الشباب التى وزعتها النائبة آمال عبدالحميد مقدمة طلب الإحاطة، على أعضاء اللجنة تظهر أن ذلك المركز مطور وهو ما يعني أن الدولة أنفقت عليه أموال طائلة وفى النهاية يظهر بتلك الطريقة السيئة".

وشدد "حسين " علي ضرورة الانتهاء من المشكلات التى تواجه تلك "الخرابة" فى إشارة لمركز الشباب، فى أسرع وقت، وألا يستغرق الوقت تلك المدة الزمنية الكبيرة التى أعلنها المسئولون فى الغربية.

وأكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وعد اللجنة بحل مشكلات تستغرق سنة خلال شهر، وتابع: "يتم حل الأمر فى أسرع وقت.. ولو محتاجين دعم مالى سنسعى لتوفيره".