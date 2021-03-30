5 وفيات و115 إصابة جديدة بكورونا بالجزائر

محمد الفلاح - الثلاثاء 30 مارس 2021

رصدت وزارة الصحة الجزائرية الثلاثاء، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 117 ألفاً و61.



وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و89.

كما أشار إلى تماثل 93 حالة جديدة للشفاء ليصبح عدد المرضى الذين تعافوا من الجائحة 81 ألفاً و442 بينما يتواجد 15 مريضاً بالعناية المركزة.