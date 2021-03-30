طهران: لا مقترح أمريكيا للانضمام للاتفاق النووي

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وأفادت البعثة بأن «الجمهورية الإيرانية على اتصال مع أطراف الاتفاق النووي حول القضايا ذات الصلة»، ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عن البعثة القول «ليس هناك أي مقترح لانضمام الولايات المتحدة من جديد للاتفاق النووي.
وهذا الأمر بحاجة فقط إلى قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة لتنفذ جميع التزاماتها وفقا للاتفاق بصورة فورية وكاملة».
وكان موقع «بوليتيكو» الإخباري ذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم عرضا جديدا لإيران لكسر الجمود في الملف النووي، ونقل الموقع عن مصدرين أن مسؤولي إدارة بايدن سيقدمون اقتراحا جديدا هذا الأسبوع لبدء محادثات مع إيران.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.
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