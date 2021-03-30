تركيا تعود للإغلاق بسبب كورونا

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وارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بعد أقل من شهر من تقسيم محافظات البلاد، 81 محافظة، إلى أربع فئات مميزة بالألوان وفرض قيود مخففة في بعض المقاطعات في إطار جهود العودة إلى الحياة الطبيعية الخاضعة للرقابة منذ ذلك الحين، تضاعف عدد الإصابات اليومية المؤكدة ثلاث مرات تقريبا إلى حوالي 30 ألف إصابة، وهو ما يعادل الأرقام القياسية التي سجلت في ديسمبر.
وسجلت البلاد أيضا حوالي 150 حالة وفاة يوميا، مقارنة بحوالي 65 وفاة بداية الشهر.
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