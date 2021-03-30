حملة جديدة ضد حزب العمال الكردستاني

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان صادر عن الوزارة، أن «العملية تهدف لاجتثاث العناصر الإرهابية في الولايتين»، وأوضحت الوزارة أن ألفا و317 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.
وأطلقت وزارة الداخلية سلسلة عمليات باسم «أرن» منذ يناير الماضي، ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.
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